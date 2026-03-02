Tottenham, bufera social in Premier League con protagonista Vicario! VIDEO diventato virale, la ricostruzione di quanto successo al portiere italiano

Tottenham, bufera sui social in Premier League che ha visto protagonista Vicario! VIDEO diventato virale, cosa è successo al portiere italiano

Piove letteralmente sul bagnato in casa Tottenham. Non bastasse l’ennesima sconfitta maturata in casa del Fulham e una classifica che si fa sempre più preoccupante, domenica scorsa il club londinese ha dovuto subire anche un’inaspettata onta mediatica da parte della stessa Premier League.

La squadra da poco affidata alla guida di Igor Tudor è stata protagonista di un clamoroso scivolone social orchestrato dall’account ufficiale del massimo campionato inglese. Un post ironico rivolto all’indirizzo di Guglielmo Vicario ha scatenato le ire dei tifosi e la formale protesta della società.

Il KO al Craven Cottage e l’errore di Vicario

Il weekend era già iniziato nel peggiore dei modi per Tudor. Contro il Fulham, la sua squadra è andata subito sotto di due reti nei primi 34 minuti, colpita da Harry Wilson e da Alex Iwobi. L’inutile rete della bandiera siglata da Richarlison non ha evitato la quarta sconfitta consecutiva, lasciando la squadra con un margine risicatissimo sulla zona retrocessione.

In questo clima teso, l’account X della Premier League (forte di 44,9 milioni di follower) ha pubblicato un video di 13 secondi. Il filmato mostrava Vicario battere un calcio di punizione dalla propria trequarti spedendo, per errore, la palla direttamente fuori dal campo. La didascalia recitava: “Proprio come era stata studiata l’azione… Un calcio di punizione interessante di Vicario“, accompagnata da un sarcastico “Whoops” e faccine sorridenti.

Bufera social e marcia indietro: video cancellato

Il post ha totalizzato quasi 400.000 visualizzazioni in poche ore, scatenando un’ondata di indignazione non solo tra i tifosi londinesi. Molti appassionati, a prescindere dal tifo, hanno duramente criticato la scelta editoriale, ritenendo inaccettabile che un organo istituzionale, garante di neutralità, prendesse in giro pubblicamente un tesserato di un club membro.

A seguito di una rapida e decisa denuncia formale da parte dei vertici del Tottenham, la Premier League è stata costretta a fare marcia indietro, rimuovendo il video lunedì mattina. L’incidente diplomatico si chiude con l’ammissione implicita di un grave errore di valutazione, ma aumenta ulteriormente la pressione mediatica su Igor Tudor e su una squadra che sembra aver perso ogni certezza.