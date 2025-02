Totti Del Piero: i due numeri 10 entrano nell’universo Marvel! – VIDEO

Totti Del Piero: i due numeri 10 e ex capitani di Roma e Juve sono i protagonisti del nuovo video promozionale della Marvel per l’ultimo film dell’MCU

Totti Del Piero da oggi sono parte dell’universo Marvel: gli ex capitani di Roma e Juve sono infatti i protagonisti sui social della nuova promo per il nuovo film dell’MCU Captain America – Brave New World.

I due compaiono al centro dello Stadio Olimpico di Roma insieme al protagonista del film, in uscita il 12 febbrario, Anthonie Mackie, l’ex Falcon che ha ereditato lo scudo da Steve Rogers. All’inizio della scena i due ex numeri 10, si può notare, sono seduti ad un bancone nella stessa posa del celebre video in cui i due – con le tute della nazionale – erano protagonisti nel celebre sketch della barzelletta.