Ci pensa Totti: «Juve fuori concorso, noi per il secondo posto. Monchi si critica a fine anno»

Totti in difesa della Roma e di Monchi: l’ex capitano replica alle ultime accuse dei media in maniera netta

Francesco Totti ci mette la faccia: dopo settimane di chiacchiere, l’ex capitano della Roma ha provato a mettere chiarezza in un ambiente, quello giallorosso, decisamente in fibrillazione. Anche ieri la stampa aveva duramente attaccato l’attuale direttore sportivo romanista Monchi, reo di aver ceduto moltissimi pilastri della formazione dello scorso anno senza averli degnamente sostituiti. Parole pesanti, a cui Totti, intervenuto poco fa ai microfoni di Roma Radio, ha replicato in maniera nettissima: «Nessuno di noi si sarebbe aspettato un inizio di stagione del genere, è un momento particolare, ma non possiamo già cercare dei colpevoli – le parole dell’ex numero 10 della Roma – . Tutte le grandi del campionato hanno avuto difficoltà finora, tranne la Juve che sta facendo un campionato a parte ed è fuori concorso. Il nostro obiettivo è tra il secondo e il quarto posto e superare il girone di Champions League».

Quindi l’attacco ai media capitolini: «Le chiacchiere da bar e da stadio le dobbiamo lasciare fuori Trigoria. Mister Eusebio Di Francesco è uno dei migliori in circolazione e lo dimostrerà col tempo: lui sa come uscire da questo momento, ma ci serve l’appoggio dei tifosi». Qualche giocatore, come Patrick Schick ieri (ma pure il neo-acquisto Justin Kluivert), si sarebbe lamentato dello scarso utilizzo finora. Totti ammette: «Pure io a 18 anni avrei detto le stesse cose, è normale, ma poi in un discorso ognuno estrapola quello che vuole. Loro sono due ragazzi eccezionali, mi spiace che la gente pensi certe cose non vere di loro». Quindi la difesa a Monchi: «Monchi ha venduto grandi calciatori, ma ne ha acquistati degli altri. Su di lui ho sentito tante parole superflue: se a fine anno non saranno arrivati i risultati, allora potremo tirare una linea e criticarlo». Chiosa sull’addio al calcio, datato ormai più di un anno fa: «Le immagini di Roma-Genoa le ho riviste perché le stavano guardando i miei figli e mi sono fermato con loro. Era meglio se non mi fermavo».