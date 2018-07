Totti analizza il mercato: «Pastore? Top player. Kluivert e Coric? Giovani fuoriclasse»

Francesco Totti esalta il “Flaco“. L’ex capitano della Roma ha elogiato le qualità di Javier Pastore, direttamente dal ritiro negli USA: «In questa squadra, soprattutto ora, serviva uno come Javier Pastore È sopra la media, un top player e siamo contenti di averlo con noi. Ci aspettiamo assist e gol, ma non c’è bisogno di responsabilizzarlo, ha il carattere giusto. Tutti conosciamo Pastore. E’ un giocatore di qualità e quantità, un ragazzo eccezionale e disponibile». Totti si è poi soffermato anche su un altro paio di nuovi acquisti arrivati dal mercato: «Coric tecnicamente è portato e spero che ce lo faccia vedere in campo. E’ giovane e forte, sicuramente i tifosi della Roma rimarranno a bocca aperta. Kluivert? Io ho giocato contro il papà, hanno lo stesso viso ma sono due giocatori completamente diversi Patrick era un goleador da area di rigore, Justin invece è un velocista da uno contro uno, che può metterti in difficoltà in qualsiasi momento, è cattivo e utile alla causa. Farà vedere le sue qualità. Questi giovani hanno grandi prospettive».