Trevisani sicuro: «Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro soltanto perché è francese». Il commento all’assegnazione del premio del noto giornalista

Non si placano le polemiche all’indomani dell’assegnazione del Pallone d’Oro 2025. La vittoria a sorpresa di Ousmane Dembélé ha diviso l’opinione pubblica e ha scatenato reazioni accese, tra cui spicca quella del giornalista Riccardo Trevisani. Intervenuto durante la trasmissione “Fontana di Trevi” sul canale di Cronache di Spogliatoio, Trevisani ha lanciato un’accusa diretta e senza mezzi termini, mettendo in dubbio l’integrità del premio e suggerendo che la nazionalità del vincitore sia stata il fattore decisivo.

Secondo il noto commentatore, il trionfo dell’attaccante del PSG non sarebbe frutto di una superiorità assoluta sul campo, ma di un “vizio di forma” legato alle sue origini. Una critica frontale all’organizzazione di France Football, che avrebbe favorito un giocatore di casa.

«Dembélé ha vinto il Pallone d’Oro perché è francese. Non è il giocatore del PSG che meritava di più. Donnarumma, Vitinha, Yamal, Hakimi… Ce n’erano diversi che potevano essere al suo posto. Il fatto che Dembélé abbia giocato nell’ultima stagione quattro [mesi] meglio rispetto al suo standard degli ultimi sei anni è un grande merito suo e di Luis Enrique. Ma secondo me ha vinto esclusivamente perché è francese».

L’analisi di Trevisani è spietata. Pur riconoscendo i meriti di Dembélé e del suo allenatore, Luis Enrique, per l’ottima stagione disputata, sostiene che questo non sia sufficiente a giustificare la vittoria. A suo parere, altri candidati, inclusi compagni di squadra come Donnarumma e Vitinha o il secondo classificato Lamine Yamal, avrebbero avuto credenziali migliori. La sua tesi è che il passaporto francese abbia avuto un peso specifico determinante, trasformando una valutazione di merito in una scelta “politica”. Una polemica destinata a far discutere, che getta un’ombra pesante sul trionfo parigino di Ousmane Dembélé.