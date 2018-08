L’Atletico Madrid ha conquistato la Supercoppa Europea battendo per 4-2 il Real disastroso in difesa

Quarta Supercoppa Europea conquistata dall’Atletico Madrid di Simeone (squalificato, in panchina c’era il Mono Burgos). I Colchoneros hanno schiantato per 4-2 il Real Madrid che ha rischiato di portare a casa la Coppa negli ultimi istanti finali dei tempi regolamentari grazie ad una semi rovesciata di Marcelo che non ha impattato bene il pallone. Nei tempi supplementari è stato poi un monologo biancorosso con le reti siglate da Saul (bellissima) e Koke che hanno tagliato le speranze di vittorie dei blancos. Nei primi 90′ minuti la partita è stata godibilissima. Apre le marcature Diego Costa dopo neanche 50 secondi con una rete di rara bellezza: approfitta del pasticcio difensivo di Varane-Ramos-Navas e beffa quest’ultimo con un destro potentissimo sotto la traversa.

Il Real non si scoraggia e con Benzema pareggia grazie ad un bellissimo cross di Bale, sul quale il francese colpisce di testa e devia in porta. A passare in vantaggio poi sono proprio le merengues grazie a un rigore (contestabile) per fallo di mano di Juan Fran. Sul dischetto si presenta Sergio Ramos che con un destro secco spiazza Oblak. Il Real ha concretizzato il vantaggio dopo che nella ripresa aveva avuto le migliori occasioni per raddoppiare. Sul finire della partita è di nuovo Diego Costa ad impattare il match. Azione stoica di Correa che serve Diego Costa al centro dell’area, troppo facile il tap-in per lo spagnolo. Avventura di Lopetegui sulla panchina dei blancos che inizia nel peggiore dei modi.