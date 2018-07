Tuchel predica calma: «Buffon? Ancora presto per scegliere il portiere titolare»

Il tecnico francese: «C’è forte competizione tra Gigi, Areola e Trapp, decideremo più avanti»

Tre amichevoli, due sconfitte e sei gol presi. L’estate parigina di Buffon non è iniziata nel migliore dei modi. Nessuno campanilismo o grido d’allarme, ci si aspettava però qualcosa di meglio. L’esordio di Gigi con la maglia del Psg è arrivato il 15 luglio contro un club di terza divisione francese, un rigore procurato e due gol presi. Poi due match di Internationa Champions Cup. Contro il Bayern il Psg ha perso 3-1: per Gigi uscito al 70′, un gol subito sugli sviluppi di un corner. Sabato la debacle della squadra di Tuchel: 5-1 dall’Arsenal, per Buffon tante buone parate e tre gol presi. In una circostanza non è stato perfetto in un’uscita e sugli sviluppi ha subito gol. Tuchel quindi dovrà scegliere al più presto un titolare per la porta francese tra Buffon, Areola e Trapp.

Intanto lui predica calma: «C’è una forte competizione per questo ruolo, è presto per decidere. Lo farò quando tutti e tre saranno al 100%. Chiederò a Gianluca Spinelli (il preparatore dei portieri, ndr.) di decidere per me. Io sono molto felice della qualità dei miei portieri. Gigi ha una grande personalità, e questo tipo di leadership che porta anche alla squadra. C’è una forte competizione, i ragazzi sono pronti a lottare per questo ruolo. Aspetterò fino a quando non saranno tutti e tre al 100% a decidere», ha insistito il tecnico tedesco. Parole di circostanza, ma fino ad un certo punto. Tuchel non vuole “bruciare” nessuno dei suoi portieri. Ci si comunque attende anche la possibile partenza di uno tra Areola e Trapp.