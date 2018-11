Thomas Tuchel in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-PSG: l’allenatore tedesco parla degli avversari e si aspetta una partita al massimo livello dalla sua squadra

Domani è il giorno di Napoli-PSG. Meno di 24 ore al calcio d’inizio di una gara che si presenta come decisiva per gli sviluppi del Gruppo C della Champions League. L’allenatore dei parigini, Thomas Tuchel, intervenuto in conferenza stampa, ha dichiarato: «Il Napoli è una squadra forte e compatta, con giocatori che sono insieme da diversi anni. Ha qualità individuali e ottimi meccanismi difensivi, per questo dovremo fare una gara al massimo livello e con grande personalità come di recente in campionato. Noi abbiamo grandi calciatori e vogliamo vincere questo secondo round. Ultimamente abbiamo cambiato spesso sistema di gioco, vedrò se utilizzare le quattro punte di diamante cercando di non rischiare troppo».

Tuchel ha poi proseguito sui singoli, dall’acciaccato Cavani a Buffon: «Cavani è venuto con noi, si è allenato e decideremo domani se farlo giocare. Tra Rabiot e Draxler non so ancora chi schiererò. Verratti fermato in stato di ebbrezza alla guida? Ha sbagliato, non è un comportamento professionale, ma adesso ci mettiamo questo episodio alle spalle. Per domani recuperiamo il nostro capitano Thiago Silva e giocherà Buffon, che è un’icona e ci aiuterà grazie alla sua esperienza contro una squadra che conosce già».