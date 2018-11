Alla vigilia della sfida di Champions tra il Napoli e il PSG, Carlo Ancelotti ha parlato nella conferenza stampa

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il PSG, gara in programma per domani sera. Ecco cos’ha dichiarato a Castel Volturno: «Il gruppo sta bene, abbiamo recupero dopo la gara di venerdì. Sappiamo l’importanza e quello che dobbiamo fare, l’ambiente è carico al modo giusto e cercheremo di fare il meglio. Che PSG mi attendo? Nella partita d’andata hanno utilizzato due strategie diverse, ora sinceramente non so quale utilizzeranno. Resta una squadra forte, molto difficile da affrontare. In questo momento è tutto indecifrabile. Buffon? Sarà un piacere ritrovarlo, grande rispetto per il professionista, ancora motivato, ed affetto per l’amico. Il momento giusto per affrontare il PSG? Non è mai il momento giusto per affrontare le grandi squadre, abbiamo grande rispetto di una squadra fortissima. Aver fatto bene all’andata ci dà maggiore convinzione, ma resta una gara difficilissima. Proveremo a ripeterci sul campo, altrimenti da difficile diventa impossibile.

«Arrivare in fondo alle competizioni? Possibile, ma per guardare il traguardo è presto, abbiamo margini di miglioramento e dobbiamo migliorarci senza fare calcoli in campionato ed in questo gruppo. Qui il traguardo è più vicino, ma per domani non giochiamo facendo calcoli ma per fare il massimo ed anche qualcosa in più. Cosa servirà domani sera per batterli? Meglio di quello che abbiamo già fatto. Il risultato non ci ha premiato all’andata, ma non è venuto fuori per caso. Potevamo essere più concreti, ma dobbiamo fare qualcosa di straordinario per vincere. Record stagionale al San Paolo? Sappiamo che ci sarà un grande ambiente domani sera, una città intera che ci supporta, determinante sarà la prova della squadra dentro il campo per raccogliere la spinta. Se sono contento del Napoli? Sono contento, l’ho detto tante volte, è un gruppo che mi piace allenatore perché mi dà motivazioni e entusiasmo. All’andata diamo il peso giusto, ormai è il passato, ora siamo concentrati su domani».