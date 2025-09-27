Tudor: «Bicchiere mezzo pieno, una delle più belle partite da quando ci sono io. Vi dico come sta Bremer». Le parole del tecnico della Juventus

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per il risultato, ma non per la prestazione. È questo il pensiero di Igor Tudor, tecnico della Juventus, che nel post-partita ai microfoni di DAZN analizza l’1-1 interno contro l’Atalanta. Il tecnico croato sceglie di guardare agli aspetti positivi, pur non nascondendo il rammarico per non aver conquistato i tre punti e la preoccupazione per l’infortunio di Bremer.

«Il bicchiere è sempre mezzo pieno, per me abbiamo fatto una grande prestazione, una delle migliori da quando ci sono io, una partita difficile, giusta, bella. Bremer? Per me non è niente di grave, ma vediamo. Peccato perché nel finale volevo mettere David e quello che è successo mi ha costretto a fare una scelta diversa».

Tudor ha poi commentato le prove di alcuni singoli, a partire da Khephren Thuram, uscito per un fastidio fisico. «Lui sta bene, ha fatto un ottimo primo tempo poi ha sentito un po’ di fastidio al polpaccio. Non mi è dispiaciuto, sono molto contento di lui, è un giocatore importante per noi».

Spazio anche per Kenan Yildiz e la gestione dell’attacco. «Certezze ne abbiamo: ci sono tre giocatori che preferiscono giocare centrali ma devono adattarsi di volta in volta, io devo essere bravo a inserirli nel sistema che abbiamo adottato nella maniera migliore. Non dimentichiamoci di Conceiçao, che oggi ci è mancato».

Una nota lieta della serata è stato il gol del pareggio, firmato a sorpresa dal difensore Juan Cabal. «Cabal lo apprezzo da quando sono qua, chiaramente non era nei miei pensieri di inserirlo ma sono contento per lui».

Infine, un commento sul giovane Vasilije Adzic, titolare a sorpresa ma ingenuo in occasione del gol subito. «Si è meritato di scendere in campo, nell’occasione del goal subito è stato un po’ ingenuo e l’abbiamo pagata, ma è un percorso che deve fare per crescere. La scelta di farlo giocare è stata orientata alla partita».