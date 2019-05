Udinese, le 14 partite di Tudor: la media punti dell’allenatore bianconero

L’Udinese conferma Tudor che raggiunge l’obiettivo due volte in 14 partite. Ecco la media punti del tecnico bianconero

Tudor confermato per la prossima stagione: ci sono volute due stagioni per meritarsi la panchina bianconera. La prima volta salvò l’Udinese in 4 partite, rilevando Oddo e portando la squadra alla salvezza. La seconda volta subentra a Nicola a 10 giornate dal termine e raggiunge il medesimo obiettivo.

In 14 partite, Tudor non ha mai deluso: una media di 1,7 punti a partita e 25 punti guadagnati. Un rendimento sopra la zona rossa (in entrambe le stagioni è finito a +5 dal terzultimo posto) che ha finalmente convinto la società a confermarlo sulla panchina. Ora, tanta aspettativa: le partite non saranno più 14, ma 38.