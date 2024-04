Udinese, Balzaretti: «Cannavaro porta carisma, su Cioffi...»

Le parole di Federico Balzaretti, direttore sportivo dell’Udinese, sulla scelta di ingaggiare Fabio Cannavaro. Tutti i dettagli

Federico Balzaretti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Fabio Cannavaro con l’Udinese.

PAROLE– «Mi unisco anche io al ringraziamento per Cioffi e il suo staff. Il lavoro dei dirigenti però porta a fare scelte, anche dolorose, nelle ore post partita ci siamo incontrati con il presidente e abbiamo preso questa decisione. Cannavaro porta valori che possono essere importanti anche per i ragazzi, conosce la squadra, sa dove intervenire, la chiarezza che c’è stata fin dall’inizio ci ha portato a prendere questa decisione. Sappiamo quanto carisma ed esperienza abbia, ma siamo anche convinti che abbia idee, concetti oltre che dare coraggio alla squadra. Mi aggiungo anche io nel dare forza al pensare al presente di questo club, nel concentrarsi su queste partite che restano, cinque battaglie e mezza visto il recupero con la Roma. I ragazzi hanno bisogno di fiducia, anche il mister, facciamolo sentire a casa da subito e facciamo sì che queste partite in casa siano di fuoco, che tutti sentano la nostra energia, solo tutti assieme ci si salva».