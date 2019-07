Udinese, Balic tocca a te: bisognare ripagare la fiducia di Tudor

Andrija Balic deve ripagare la fiducia del tecnico Igor Tudor che in conferenza stampa ha speso parole d’oro per lui: stagione da non sbagliare

«Balic? Fino ad oggi non è riuscito ad esprimere il suo potenziale, ciò dipende anche dalle scelte degli allenatori precedenti. A me piacciono i giocatori di qualità e lui è uno di quelli». Igor Tudor si è esposto notevolmente nei confronti di Andrija Balic in conferenza stampa. Il tecnico bianconero considera il croato un perno fondamentale della sua squadra per la prossima stagione.

La fiducia del tecnico c’è e sembra essere incondizionata, ora starà a Balic ripagarla in quella che sicuramente sarà per lui l’ultima occasione utile per dimostrare di essere un giocatore sul quale l’Udinese può puntare per il futuro.