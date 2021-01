Udinese, Bonifazi: «Affronteremo la Juventus al massimo»

Kevin Bonifazi ha parlato prima di Juventus-Udinese

Ai microfoni di Dazn ha parlato Kevin Bonifazi a pochi minuti da Juventus-Udinese: le sue parole.

«Abbiamo visto quello che ha fatto la Fiorentina qua ma non è questo che a noi interessa. Noi siamo concentrati sulle nostre qualità e, sapendo che la Juve è una squadra fortissima, li affronteremo al massimo. L’assenza di Morata non credo che cambierà molto perché in fondo chiunque giochi sarà un giocatore molto forte ma noi cercheremo di fare la nostra partita. Ronaldo? Io penso che lui sia il giocatore più forte del mondo e quindi per me è un piacere poterci giocare contro».