Udinese Cannavaro: «Abbiamo il destino nelle nostre mani. Napoli? Ecco cosa mi hanno scritto gli amici!»

Le parole di Fabio Cannavaro, tecnico dell’Udinese, prima del calcio d’inizio della partita contro il Napoli

Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Udinese-Napoli. Di seguito le sue parole.

«Dovremo avere più personalità anche se giochiamo contro una grande squadra, molto forte. Servirà il coraggio di andare in avanti a trovare soluzioni, a provare quanto fatto in settimana. Brenner in campo e Pereyra fuori? Pereyra lo lasciamo tranquillo, perchè ha problemi al ginocchio, c’è Brenner che da quando sono qui si è sempre fatto trovare pronto. Il calcio è fatto di opportunità e spero che lui la colga dandoci una grande mano: è un giocatore importante che nell’1-1 e nel tiro da fuori può darci molto. Messaggi da Napoli? Ne ho ricevuti tanti e fa piacere, ma per noi questa sera è importante e da domani voltiamo pagina. Avversarie? Dobbiamo essere concentrati su noi stessi e consapevoli che il nostro destino è nelle nostre mani»