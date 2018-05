Udinese in crisi: solo 7 punti nel 2018, è record in Europa

Non riesce a risollevarsi l’Udinese che nel 2018 ha raccolto la miseria di 7 punti in 17 partite, peggior risultato di tutta l’Europa

Sembra non poter avere fine il tremendo periodo negativo che sta vivendo l’Udinese. Non è bastato cambiare allenatore, il terzo in questa stagione, per cambiare le cose. Dopo Del Neri e Oddo, è toccato a Tudor tentare di trovare un rimedio alla tragica situazione in casa friulana. L’inizio, per usare un eufemismo, non è certo stato incoraggiante, con il 4-0 subito in casa contro l‘Inter.

Ora ci sono ancora due giornata in cui cercare di ottenere più punti possibili per centrare la salvezza. C’è però un dato che non può lasciare tranquilli tutti i tifosi bianconeri. Lasagna e compagni hanno raccolto solo 7 punti nelle 17 gare disputate nel 2018. Un ruolini di marcia davvero poco invidiabile, che fa dell’Udinese la peggior squadra d’Europa in questo lasso di tempo. Vedremo se la situazione cambierà in queste ultime settimane e se si riuscirà a mantenere la categoria.