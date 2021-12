Udinese, De Maio: «Soddisfatti del risultato. Ora chiudiamo al meglio l’anno»

Sebastien De Maio, difensore dell’Udinese, ha analizzato la vittoria della squadra friulana contro il Crotone in Coppa Italia

DICHIARAZIONI – «Questa era un’occasione per tutti quelli che giocano meno di mostrare al Mister che si può contare anche su di loro e penso che lo abbiamo dimostrato. Non è facile farsi sempre trovare pronti, io mi alleno tutti i giorni per avere la mia chance e con il duro lavoro in allenamento poi in campo tutto diventa più facile. Una vittoria dà sempre soddisfazione, sia personale che di squadra, e anche se in campo non avevamo gli stessi undici visti contro il Milan siamo tutti soddisfatti della vittoria. Ora abbiamo Cagliari e Salernitana per fare punti, ne abbiamo bisogno e vogliamo chiudere al meglio l’anno».