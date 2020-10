Udinese, Deulofeu: «Qui mi sento maturo. Potevo tornare al Milan»

Gerard Deulofeu ha parlato del suo primo periodo con l’Udinese

Gerard Deulofeu, esterno dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo primo periodo con la maglia bianconera.

MATURITA – «Mi manca ancora un po’ di velocità e di intensità per tornare al mio livello. Ma ho segnato il primo gol, ora dobbiamo solo cambiare con i risultati in campionato. A me importa il presente. Per costruire il futuro. La discontinuità mi ha frenato. Non sono stato regolare. Ora c’è la maturità».

MILAN – «Non vedo l’ora di affrontarli, stanno facendo molto bene, anche con Ibrahimovic. Ma sono convinto che se giochiamo con più intensità possiamo vincere anche perché dobbiamo fare punti. Se in estate potevo tornare? Era un’opzione, come lo è stato il Napoli e altre big. Poi si è deciso per Udine perché a me serve giocare con continuità per tornare al mio livello. Io vivo per il calcio e voglio sempre giocare, stare in panchina non mi piace. Se non gioco non sono felice».

SALVEZZA – «Devo aiutare la squadra a far bene, ma è un buon gruppo con tanta professionalità. Pereira e Pussetto con i quali sono stato al Watford mi aiutano nell’inserimento, ci sono argentini, brasiliani, spagnoli, sto bene. E De Paul è un giocatore di livello troppo alto. Abbiamo perso immeritatamente delle partite».