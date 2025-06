Udinese, settimana decisiva per decidere il futuro della proprietà: rinviato l’incontro tra la famiglia pozzo e il fondo Guggenheim

Udinese, rimandato l’incontro tra la famiglia Pozzo e il fondo Guggenheim per il passaggio di proprietà

La settimana appena iniziata potrebbe essere decisiva per il futuro dell’Udinese. Come riportato da Il Gazzettino del Friuli Venezia Giulia, l’incontro previsto in Lussemburgo per formalizzare la cessione del club è stato rinviato di qualche giorno, segnale di un’intesa non ancora completa o forse di nuovi ostacoli emersi all’ultimo momento. Tuttavia, la trattativa tra la famiglia Pozzo e il fondo americano Guggenheim Partners, guidato dall’amministratore delegato Mark Walter, non è considerata a rischio: è semplicemente in fase di pausa.

I prossimi giorni chiariranno se questo stato di stand-by sarà superato oppure se l’attuale proprietà resterà ancora alla guida della società friulana. Non si può quindi escludere che la stagione 2025/26 inizi ancora sotto il controllo dei Pozzo, con un eventuale passaggio di consegne che potrebbe concretizzarsi solo a campionato in corso.