Udinese, Gotti: «Stasera non riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno»

Luca Gotti ha parlato al termine di Juventus-Udinese

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta all’Allianz Stadium contro la Juventus.

PUSSETTO – «Siamo davvero preoccupati per l’infortunio di Pussetto. Ora sta male. Per questo stasera non riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno».

DE PAUL E GIOCO – «De Paul si prende sempre la responsabilità delle giocate. Capita anche di sbagliare, ma in un concorso di colpe. Normalmente siamo più bravi a capire quando fare un certo tipo di uscite. Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, ma anche da quello delle letture. Non dico che i miei giocatori sono stati leggeri, ma abbiamo sbagliato in campo».

GOL SUBITI – «Ci siamo fatti tre gol da soli. Ci siamo fatti il primo e il secondo prendendo queste azioni in profondità una dietro l’altra. Ci sono singole azioni che hanno spostato l’andamento della gara. Non abbiamo fatto bene in generale».