Udinese Inter, Dumfries titolare? Ecco cosa filtra

Denzel Dumfries potrebbe partire titolare nella sfida in trasferta dell’Inter con l’Udinese. Ecco le ultime

L’Inter questa sera scenderà in campo contro l’Udinese per mantenere invariata la distanza sul Milan, vincente nella sfida di San Siro contro il Lecce sabato pomeriggio, in vista del derby del 22 ottobre.

Simone Inzaghi deve risolvere ancora gli ultimissimi dubbi, come ad esempio la fascia destra dove Dumfries e Darmian si giocano una maglia da titolare. Tramite il suo profilo X, Fabrizio Biasin ha raccontato che l’olandese è favorito sull’ex Torino.