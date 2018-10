La Juve “provoca” l’Inter verso l’Udinese e ricorda il 5 maggio – VIDEO

Juventus: nella marcia di avvicinando alla partita contro l’Udinese, l’account Twitter bianconero ha voluto ricordare il precedente del 5 maggio 2002 che consegnò lo Scudetto

Tra qualche ora andrà in scena il match, antipasto dell’ottava giornata di Serie A, tra Udinese e Juventus: nell’accompagnare i tifosi alla partita, il club torinese ha voluto ricordare alcuni dei precedenti – diciamo così – più gustosi contro i friulani. Tra questi, immancabile, anche quello del 5 maggio 2002: un ricordo, nemmeno a dirlo, non casuale per la Juve, che in quella data festeggiò un insperato Scudetto ai danni dell’Inter – contestualmente sconfitta in maniera incredibile contro la Lazio – trionfando proprio in casa dell’Udinese.

L’account Twitter bianconero ha insomma pensato bene di rievocare quel giorno pubblicando il video delle interviste post-partita della gara (spiccano tra gli altri David Trezeguet ed Alessandro Del Piero) con una didascalia piuttosto eloquente: «Anno 2002. Udinese-Juventus si giocava il 5 maggio…» ed emoticon a raccontare tutto ciò che le parole evidentemente non possono spiegare. Come la prenderanno i nerazzurri?