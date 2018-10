Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juventus sul campo dell’Udinese: i bianconeri fanno 8 successi su 8 in campionato

La Juventus vince anche a Udine e continua la sua marcia in testa alla classifica. Bianconeri a punteggio pieno (24) dopo otto giornate di campionato con l’allenatore Massimiliano Allegri che ha buoni motivi per essere soddisfatto. Intervenuto dopo la gara del ‘Friuli’, il tecnico bianconero ha dichiarato: «Abbiamo lavorato per fare bene in questo inizio di stagione, stasera poi è stata una partita difficile e interpretata bene, abbiamo giocato una delle migliori partite se non la migliore, usando tutto il campo e concedendo poco all’Udinese. E’ stata una prova di grande responsabilità e maturità. Sono step di miglioramento, i ragazzi sanno su cosa devono migliorare, col Napoli avevamo un pò smesso di giocare. Bentancur? Da mezzala mi ha soddisfatto sia tecnicamente che tatticamente, poi ha fatto il primo gol, sono contento. Credo che stiamo migliorando sul non aver meno fretta, usando tutto il campo. C’è una squadra di grandi valori tecnici, su questo lavoreremo per migliorare, la sosta ci voleva anche se da un punto di vista fisico stiamo crescendo» le parole a Sky Sport.

Allegri ha poi proseguito: «Nei 7 dietro abbiamo difeso bene, anche davanti sono stati tutti molto bravi. Mandzukic ha pressato e corso fino al 93′. In difesa sviluppiamo bene, bravi a occupare tutte e tre le zone del campo. Cancelo miglior terzino destro al mondo? E’ migliorato molto, tecnicamente è straordinario. Nel primo tempo in un paio di situazione si è fatto beccare alle spalle, lui parte molto fidandosi della sua velocità, è un altro passo avanti che deve fare, ma ha fatto una grande partita. Mercato? Abbiam sempre deciso insieme, poi io do mie idee, ma più si sta insieme e più ci conosciamo. Fabio (Paratici, ndr) poi è bravissimo a cercare giocatori, sono fortunato ad avere uno staff importante. Con la società lavoriamo e discutiamo di ogni piccola cosa per fare meno errori possibili. Concludere il campionato a 114 punti? L’obiettivo era di chiudere oggi bene e non prendere gol, quindi bisogna fare una serie di partite senza subire gol, è un nostro obiettivo».