De Paul sfida la Juventus: «Vogliamo fare punti. Sul rinnovo…»

Tra poche ore il fischio di inizio di Udinese-Juventus: ecco le parole di Rodrigo De Paul sul confronto della Dacia Arena

Udinese-Juventus, tutto pronto per la sfida della Dacia Arena: grande atteso è Rodrigo De Paul, trascinatore della formazione di Velazquez. Ecco le parole del fantasista argentino a La Gazzetta dello Sport: «La Juve è una delle squadre più forti d’Europa. Noi ora giochiamo bene e siamo in casa. Vogliamo far punti. Il gioco di Velazquez qui piace a tutti: tanta palla e molta intensità, un calcio dinamico, come dice il nostro allenatore, in cui devi saper fare più cose».

Continua De Paul, parlando del periodo buio dell’anno scorso: «Lo scorso anno quattro sconfitte di fila ci hanno buttati giù e alla minima negatività ci abbattevamo. Comunque io, come gli altri compagni, faccio ancora fatica a spiegarmi quelle 11 batoste. Poi forse cinque allenatori in due anni sono stati troppi. Anche se io preferisco dare l’assist, se vedo il compagno libero la do come a Bologna con Pussetto. Hai un secondo per decidere e cercare di fare la cosa giusta». Infine, una battuta sul rinnovo: «Ora vale 20 milioni e il rinnovo di contratto in scadenza nel 2020 è a un passo? “Non so quanto valgo, ma so che mi sto guadagnando».