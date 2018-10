L’allenatore dell’Udinese, Julio Velazquez, commenta la gara che ha visto la Juventus vittoriosa al ‘Friuli’ nell’ottava giornata della Serie A 2018/2019

L’Udinese sbatte contro il muro di una grande Juventus e ottiene la terza sconfitta consecutiva in campionato. L’allenatore della squadra friulana Julio Velazquez, dopo la gara, ha dichiarato: «La Juve è troppo forte per qualunque squadra. Abbiamo fatto una buona prestazione contro la migliore formazione del campionato, candidata anche alla vittoria della Champions League. Nel primo tempo ci è mancata la calma, ma i ragazzi hanno lavorato moltissimo e al 50′ abbiamo avuto una buona occasione con Lasagna» le parole dello spagnolo a Sky Sport.

Velazquez ha poi proseguito: «Io voglio sempre vincere o fare punti, faccio comunque i complimenti ai miei giocatori, oggi non era fcile rimontare due gol. Dovremo mantenere questa mentalità, il calendario si presenta difficile. Oggi volevo una squadra equilibrata, cion duen trequartisti per dare palla a De Paul. Il nostro gioco di oggi è stato buono, ma contro la Juve non è facile».