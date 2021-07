Udinese, Marino: «Larsen probabilmente andrà al Galatasaray»

Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Marte del mercato in entrata e in uscita dell’Udinese: le sue dichiarazioni

«Stryger Larsen ha molto mercato, il Galatasaray ha fatto una buona offerta e il giocatore sta facendo una pausa di riflessione. Ha un anno di contratto e non abbiamo rinnovato, probabilmente partirà ma non è detto. Arnautovic? L’abbiamo trattato con il Napoli quando andò all’Inter, giocatore che fa parte di un ventaglio di nome a cui stiamo lavorando, non è un obiettivo primario. Lapadula? Non possiamo parlare di tutti i giocatori, non andrei in particolari sui nomi».