Samir, ma che fai? L’auto-palo in Udinese-Napoli è da comiche, quasi beffato il suo portiere Samir – VIDEO

Episodio a dir poco curioso a metà della ripresa di Udinese-Napoli, anticipo serale della 9ª giornata della Serie A 2018/2019. Sul punteggio di 1-0 in favore dei partenopei, infatti, Samir si rende protagonista di un episodio decisamente controverso.

Su un traversone di Zielinski dalla sinistra, il difensore dei friulani si avventa sul pallone e – totalmente indisturbato – decide di appoggiarlo in corner. Peccato che però impatti molto male la sfera, che assume una strana traiettoria e finisce per incocciare il palo difeso da un attonito Scuffet. Che non viene battuto dal compagno di squadra per una questione davvero di centimetri…