Udinese-NK Bravo 2-1: vittoria in amichevole per la squadra di Vazquez che in rimonta supera la formazione slovena

Giornata di amichevole per l’Udinese di Vazquez che al Friuli di Udine affronta la squadra slovena dell’ NK Bravo. I bianconeri sono scesi in campo con un 4-1-4-1 con tanti giovani schierati. Gli unici titolari erano infatti Nuytinck, Samir, Behrami; Pussetto e Fofana. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio grazie a un contropiede finalizzato da Nukic, che solo in mezzo all’area riesce a battere comodamente Musso. Nel secondo tempo entrano Coulibaly per Malle e Nicolas per Musso ma l’inerzia della partita non cambia, con gli sloveni che continuano a fare la partita e l’Udinese, con tante riserve in campo, prova a recuperare. Bianconeri che riescono a ribaltare il match con Pussetto e Bocic che negli ultimi istanti di gara segnano le reti dell’1-1 e poi del 2-1. Buon test per Vazquez per valutare lo stato di forma dei suoi.