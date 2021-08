Udinese, Pussetto: «Gol importante per me. Nazionale un sogno»

Ignacio Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha parlato al termine del match vinto contro il Venezia: le sue dichiarazioni

Ignacio Pussetto, attaccante dell’Udinese, ha parlato al termine del match vinto contro il Venezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

GOL E VITTORIA – «Sono contento per il lavoro fatto oggi dalla squadra. Sapevamo che loro sono in crescita perché i calciatori sono arrivati tardi, ma noi abbiamo dimostrato di valere. In casa siamo forti, oggi abbiamo fatto una grande partita. Questo gol rappresenta tantissimo per me. Ricordo tutti i giorni in cui ho sofferto per essere fuori dalla squadra per infortunio, oggi sono contento. Siamo una squadra, ci aiutiamo a vicenda dentro e fuori dal campo».

NAZIONALE – «E’ un sogno che ho, lavoro ogni giorno per arrivarci. So che è complicato perché ci sono tanti calciatori forti».

TIFOSI – «Ci sono mancati tantissimo. Ci mancava tanto la gente sugli spalti, ma anche le nostre famiglie. Avere la mia famiglia, mio figlio qui, è una cosa bella».

OBIETTIVI – «Non lo so. Dobbiamo continuare così, la strada si costruisce di settimana in settimana. Ora c’è la sosta, poi ci sarà un’altra gara difficile con lo Spezia».