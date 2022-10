Udinese, rinnovo pronto per Sottil

L’entusiasmo di questo avvio di stagione dell’Udinese spinge la famiglia Pozzo a blindare Sottil, artefice dell’ottimo momento

Grande entusiasmo in casa Udinese, qualcosa che non si viveva dai tempi di Guidolin. Per questo motivo la dirigenza è pronta a rinnovare gli artefici di questo ottimo avvio di stagione. Tra i calciatori bisognerà lavorare su Walace e Bekao, in scadenza nel 2024 e Deulofeu, Arslan e Pereyra, loro invece nel 2023.

Ma l’altro importante rinnovo è quello di Andrea Sottil: nel contratto del tecnico c’è una clausola di rinnovo di contratto automatico, con adeguamento di stipendio. E il rinnovo è caldeggiato dalla proprietà, come detto ieri dal proprietario, Giampaolo Pozzo, a Radio Rai 1.

«Sottil è un grande allenatore, con i cinque cambi riesce sempre a raddrizzare situazioni non perfette. Farà una carriera brillante, conoscevo bene il suo carattere per i suoi tre anni da giocatore a Udine, si è crata una chimica perfetta tra allenatore e giocatori e quindi sono molto fiducioso. Rinnovo virtualmente in cassaforte? Sì, senz’altro».