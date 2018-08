Udinese-Sampdoria gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 2ª giornata di Serie A – VIDEO

E’ iniziata Udinese-Sampdoria, gara della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I padroni di casa sono reduci dal pareggio ottenuto in casa del Parma: la rimonta del secondo tempi ha permesso alla formazione di Velazquez di agguantare un punto fondamentale in chiave salvezza. Per quanto riguarda la Sampdoria, invece, c’è curiosità per la prima uscita stagionale: Defrel e compagni sono pronti a stupire. Segui su Calcio News 24 gol, highlights e sintesi.

UDINESE-SAMPDORIA 1-0 – De Paul firma il gol dell’1-0: Fofana, dopo una sgaloppata a metà campo, cambia gioco dalle parti dell’argentino, che non ci pensa due volte a lasciar partire un destro chirurgico su cui Audero non riesce ad arrivare.