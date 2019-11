Alla Dacia Arena, la dodicesima giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla Dacia Arena di Udine, Udinese e Spal si affrontano nel match valido per la dodicesima della Serie A 2019/20.

Sintesi Udinese Spal MOVIOLA

3′ Palo di Nestorovski – Stryger Larsen mette in mezzo un pallone interessante, su cui si avventa il macedone. La sua deviazione coglie il palo.

9′ Gol annullato a Nestorovski – L’attaccante ex Palermo deposita in rete con un colpo di testa, ma il guardalinee vanifica tutto per fuorigioco.

15′ Parata di Musso – Ottimo rifletto del portiere dell’Udinese su colpo di testa di Kurtic da posizione ravvicinata.

35′ Tiro di De Paul – Grande azione personale di Sema che serve un pallone in mezzo a De Paul. L’argentino si coordina e calcia col destro: tiro deviato che accarezza il palo di Berisha.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Udinese Spal 0-0: risultato e tabellino

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Jajalo, Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. All. Gotti.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Felipe, Tomovic; Strefezza, Valdifiori, Missiroli, Kurtic, Reca; Paloschi, Floccari. All. Semplici.

Arbitro: Massa.