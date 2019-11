L’episodio chiave del match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2019/20: moviola Udinese Spal

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

9′ Gol annullato a Nestorovski – L’attaccante ex Palermo deposita in rete con un colpo di testa, ma il guardalinee vanifica tutto per fuorigioco. Massa, dopo un silent check, conferma la decisione.