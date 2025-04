Udinese, Thauvin vicino al rientro? Runjaic spera di riaverlo contro il Torino per ravvivare l’attacco friulano

Udinese, Florian Thauvin vicino al recupero: Runjaic spera di riaverlo a disposizione contro il Torino, per rianimare l’attacco dei friulani

L’Udinese spera di ritrovare Florian Thauvin già nella prossima sfida contro il Torino, dopo un’assenza di quattro partite causata da un infortunio alla pianta del piede. Il fantasista francese, come riportato da Goal.com è vicino al recupero completo e potrebbe almeno tornare tra i convocati, con la possibilità di entrare a gara in corso. La sua presenza è considerata cruciale da Runjaic per restituire brillantezza e incisività all’attacco friulano.

L’assenza di Thauvin ha coinciso con un netto calo offensivo dell’Udinese, che nelle ultime quattro gare ha raccolto solo sconfitte e segnato un solo gol, peraltro realizzato da un difensore. Con 8 gol e 3 assist in campionato, oltre a un’ottima prestazione in Coppa Italia, il francese rappresenta il faro del gioco offensivo friulano: la sua qualità e visione sono elementi fondamentali per riaccendere una squadra apparsa spenta e poco pericolosa.