Udinese, Tudor in bilico: si decide entro oggi

Undici reti incassate nelle ultime due gare, l’Udinese ha bisogno di una scossa e oggi si decidono le sorti di Tudor

Un’altra sconfitta. L’Udinese sta vivendo un periodo nero in campionato. Prima il 7-1 subito per mano dell’Atalanta, ieri il 4-0 ad opera della Roma nonostante la superiorità numerica praticamente per tutto il match.

In bilico c’è l’allenatore Tudor: già nella serata di ieri ci sono stati dei colloqui, oggi prima di pranzo potrebbe arrivare l’ufficialità sulla decisione presa dalla società friulana.