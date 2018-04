Igor Tudor è il nuovo allenatore dell’Udinese. Il tecnico croato, classe 1978, succede a Massimo Oddo, esonerato dopo 11 sconfitte di fila, con la squadra ancora a rischio retrocessione. Tudor, dopo aver diretto il suo primo allenamento, ha preso parola nella conferenza stampa di presentazione: «Sarà un lavoro complicato quello di queste 4 giornate. Dobbiamo riprenderci subito per ripartire il prossimo anno con nuova energia – ha dichiarato il nuovo tecnico bianconero – Il ruolo dell’allenatore chiaramente può fare la differenza. Non è il momento di parlare però. Dobbiamo rimboccarci le maniche e concentrarci sul Benevento».

Tudor ha poi proseguito: «L’Udinese è una grande società. Credo che questa rosa sia interessante, con molti giovani buoni. E’una società in cui si può far bene. Ogni allenatore cerca di dare qualcosa di suo. Spero di poter mostrare qualcosa di buono già da domenica – le parole dell’ex giocatore della Juventus – Ho detto ai ragazzi di staccare oggi dopo l’allenamento. Ci vedremo sul campo domani alle 18 per preparare la sfida con il Benevento. L’importante in una squadra è la mentalità. Mi piace un gioco aggressivo, ad un’alta intensità. Con la società ci siamo piaciuti subito. Ho sempre apprezzato la serietà e la volontà di far lavorare un allenatore».

A warm welcome to our new coach Igor Tudor!

We'll have live updates from his first press conference as Udinese boss in a few minutes' time! #BenvenutoIgor pic.twitter.com/HH3h1Npzyb

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 24, 2018