Udinese, Udogie: «Non mi aspettavo una mia esplosione. Ecco i consigli di Cioffi»

Destiny Udogie, terzino dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club della stagione della squadra e della sua personale

ULTIMI RISULTATI – «Siamo felici, ci tenevamo molto a far vedere le nostre qualità e siamo molto contenti di come sta andando al momento. Cioffi ha lavorato sul cambio di atteggiamento. Siamo più aggressivi, per tutti i 90 minuti, senza mai mollare e questi sono i risultati. L’unica cosa che ci manca è il riuscire a chiudere le partite prima. Stiamo lavorando molto su questo aspetto».



REAZIONE – «La sconfitta contro Verona è stata pesante, ci ha fatto aprire gli occhi. Dopo quella partita qualcosa è cambiato all’interno del gruppo. È stata una lezione dura. Il modo di fare del Mister ci carica. Ci dà consigli, ci spinge sempre e già questo ti cambia. Prima della partita ci fa un discorso che ci carica e noi entriamo in campo motivati. Ci chiede di esser concreti e ti tirare di più in porta».



PRESTAZIONI PERSONALI – «Non mi aspettavo di esplodere così come ho fatto in questi mesi, è stata una scelta in cui ci credevo e ci speravo. Sono contento di come sta andando la mia stagione e spero di continuare a crescere. Sono molto concentrato e cerco di fare il massimo partita dopo partita. Arrivo spesso al tiro, mi sono imposto di andare a chiudere l’azione il più possibile. Cerco di attaccare l’area il più possibile e di fare goal e assist. E la cosa penso mi stia riuscendo. Mio padre mi dice sempre di stare tranquillo, di godermi il momento, di giocare spensierato e di non montarmi la testa perché sono ancora giovane. Io cerco di seguire questi consigli. Cerco di godermi la Serie A e il momento perché sono ancora giovane. Ora come quinto mi sento bene perché è un ruolo in cui riesco ad esprimermi. Penso che mi sentirei meglio come terzino più che come mezz’ala».