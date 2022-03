Fair Play Finanziario, l’UEFA pronta a toglierlo e inserire il Salary Cap

Novità dall’UEFA che potrebbe abolire il Fair Play Finanziario e introdurre il Salary Cap per le squadre che parteciperanno alle competizioni Europee

Potrebbe esserci una svolta per quanto riguarda il Fair Play Finanziario. L’UEFA è pronta ad abolirlo ed introdurre il Salary Cap.

L’idea è quella di introdurre un tetto massimo sul monte ingaggi che non deve superare il 70% del fatturato. Rimarrebbero sanzioni finanziare e sportive per chi non rispetterà le regole, ma potrebbe essere inserita la ‘retrocessione’ di competizione. Lo riporta il NY Times.