UFFICIALE Amichevole Inter Monza il 13 novembre

Per sopperire alla sosta per le Nazionali, Inter e Monza scenderanno in campo per una amichevole

Inter e Monza si incontreranno venerdì 13 novembre per un’amichevole. Per sopperire alla mancanza di partite, data la sosta per le Nazionali, le due squadre hanno deciso di organizzare un match tra loro. A comunicarlo, lo stesso club lombardo biancorosso.

«Con il Campionato fermo per la sosta, i biancorossi disputeranno un’amichevole venerdì 13 novembre alle 15 contro l’Inter. La gara si giocherà a porte chiuse al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Dopo la sfida al Milan del 5 settembre, per la squadra di Cristian Brocchi un altro test prestigioso, utile a mettere minuti nelle gambe dei giocatori in vista della ripresa del Campionato».