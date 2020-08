UFFICIALE Bologna, acquistato Binks: il commento di Sabatini

Il Bologna ha comunicato l’acquisto di Binks dal Montreal Impact: la nota ufficiale e le parole di Sabatini

COMUNICATO – «Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore inglese Luis Binks, 19 anni, dal Montreal Impact e di averlo contestualmente lasciato in prestito al Monteral Impact fino al 31 dicembre 2020».

WALTER SABATINI – «Thierry Henry e Olivier Renard credono in lui e per questo abbiamo deciso a suo tempo di acquistarlo dal Tottenham. Abbiamo avuto l’opportunità di vedere le sue qualità lo scorso inverno e più recentemente in Florida: siamo convinti che possa fare bene. Questa operazione dimostra ancora una volta gli effetti positivi della sinergia tra i due club».