UFFICIALE Kondogbia è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid ha ufficializzato l’acquisto di Geoffrey Kondogbia

Colpo “fuori stagione” per l’Atletico Madrid. Per sopperire alla partenza, direzione Arsenal, di Thomas Partey, i Colchoneros hanno oggi ufficializzato l’acquisto dal Valencia di Geoffrey Kondogbia.

«Il francese diventa un nuovo giocatore rojiblanco. L’Atlético ha raggiunto un accordo con il Valencia per il trasferimento del centrocampista, che giocherà per il nostro club per il resto dell’anno e altre tre stagioni. Arriva all’Atletico Madrid un giocatore di talento, dotato di una grande potenza fisica che gli fa dominare la linea centrale del campo e gode anche di grande arrivo in area avversaria».