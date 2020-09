UFFICIALE – Suarez è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid

Luis Suarez è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid: è arrivato il comunicato ufficiale da parte dei Colchoneros

Luis Suarez è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Questo il comunicato ufficiale da parte dei Colchoneros.

COMUNICATO ATLETICO – «Atlético de Madrid e FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Luis Suárez, subordinato alla corrispondente visita medica e all’accordo con successiva firma del nuovo contratto dell’attaccante uruguaiano con il nostro club»

COMUNICATO BARCELLONA – «FC Barcelona e Atlético Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Luis Suárez. Il club di Madrid pagherà all’FC Barcelona 6 milioni di euro in variabili. L’FC Barcelona desidera esprimere pubblicamente la propria gratitudine a Luis Suárez per il suo impegno e dedizione e gli augura tutto il meglio per il futuro».