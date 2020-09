UFFICIALE Udinese, arriva Ouwejan dall’AZ

Il club friulano ha annunciato l’arrivo in prestito del giovane difensore olandese

L’Udinese, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto di Thomas Ouwejan; difensore olandese classe 2001.

«Ouwejan è un ottimo rinforzo per la fascia sinistra – dichiara il Responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino – È dotato di buona forza fisica e di un’ottima tecnica, soprattutto col piede sinistro con cui crossa con grande efficacia e precisione. E’ bravo anche a calciare le punizioni dal limite dell’area”. Ouwejan nasce il 30 settembre 1996 ad Alkmaar e si forma calcisticamente nelle fila dell’Az con cui debutta in prima squadra il 10/12/2015 nella gara di Europa League pareggiata dai suoi contro l’Athletic Bilbao per 2-2. Da quel momento in poi, si conquista sempre più spazio fino a diventare una delle colonne della squadra con cui ha totalizzato 83 presenze con 2 gol in Eredivisie, 17 in Coppa d’Olanda e 10 in Europa League realizzando anche un gol. Ha compiuto tutta la trafila delle nazionali giovanili olandesi collezionando 5 presenze con l’Under 17, 5 con l’Under 19, 8 con l’Under 20 e 12 con l’Under 21. Benvenuto Thomas!​».