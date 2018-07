A volte ritornano: ufficializzato il ritorno di Massimo Gobbi al Parma

Il club crociato annuncia il ritorno di Gobbi che ha sottoscritto un contratto annuale

Al Parma c’è un gradito ritorno. Massimo Gobbi torna nella società emiliana dopo i tre anni trascorsi al Chievo Verona. Il club crociato ne ha infatti annunciato il tesseramento. Il giocatore classe 1980, come si apprende dal comunicato del Parma: «Ha firmato un contratto annuale con scadenza 30.06.2019». In carriera ha già indossato per ben 159 volte la casacca crociata (tra il 2010 e il 2015).

«Il suo ritorno – si legge nel comunicato del Parma – non può che portare alla squadra e alla società crociata esperienza, professionalità e senso di appartenenza. Tutto il Parma Calcio 1913 è felice di dare il bentornato a Massimo: anche lui sarà fondamentale nella stagione che vedrà i crociati tornare a calcare i campi di Serie A».