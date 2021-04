Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 09.40 – Fiorentina, Barone si riscopre alleato di Agnelli – La Gazzetta dello Sport sottolinea come Joe Barone stia cambiando pelle: prima le liti e gli screzi con Andrea Agnelli in Lega poi la metamorfosi del braccio destro di Commisso che sembra diventato l’alleato numero uno del presidente della Juventus per questioni relative alla politica sportiv

Ore 09.20 – Insigne 300 gare in Serie A col Napoli – Insigne oggi toccherà contro il Torino quota 300 gare in Serie A con il Napoli: quinto nella storia del club dietro ad Hamsik, Bruscolotti, Juliano e Ferrario. Ironia della sorta lo farà proprio contro i granata che lo scartarono dalle giovanili perchè ritenuto troppo minuto.

Ore 09.00 – Lazio, Inzaghi torna in panchina carico – La Lazio ha riabbracciato il suo condottiero. Simone Inzaghi è tornato per condurre la squadra nella battagalia finale: ieri a Formello ha lanciato il segnale per scatenare l’inferno. «Andiamo noi in Champions, battiamoli tutti» è stato l’urlo con cui ha chiamato a raccolta il suo esercito

Ore 08.30 – Lotta Champions, calendari a confronto: chi rischia l’esclusione – La lotta per la qualificazione alla Champions League è sicuramente la cosa più interessante di questo campionato: i calendari a confronto. I DETTAGLI

Ore 08.00 – Scudetto Inter: mancano 8 punti. Ecco contro chi potrebbe festeggiarlo – Ai nerazzurri bastano solo 8 punti per cucirsi al petto il tricolore dopo 11 anni (85 punti) inarrivabile per le avversarie: la via più veloce prevederebbe la festa Scudetto in casa contro la Sampdoria il 9 maggio. C’è poi la suggestione di avere la certezza matematica dello Scudetto all’Allianz Stadium ad una giornata dal termine: tentazione grande per Conte ma il tecnico vorrebbe chiudere la pratica al più presto possibile.