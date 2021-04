Lotta Champions, calendari a confronto: chi rischia l’esclusione

La lotta per la qualificazione alla Champions League è sicuramente la cosa più interessante di questo campionato: i calendari a confronto

Il campionato di Serie A è alle battute finali e presto arriveranno i verdetti definitivi. Spiccala lotta per la qualificazione in Champions League: come evidenzia La Gazzetta dello Sport, non sono esclusi ribaltoni. Il Milan ha un calendario ostico mentre il Napoli ha il cammino apparentemente pià semplice. I calendari a confronto.

Milan 66 punti – LAZIO, Benevento, JUVENTUS, TORINO, Cagliari, ATALANTA

Atalanta 65 punti – Bologna, SASSUOLO, PARMA, Benevento, GENOA, Milan

Juventus 65 punti – FIORENTINA, UDINESE, Milan, SASSUOLO, Inter, BOLOGNA

Napoli 63 punti – TORINO, Cagliari, SPEZIA, Udinese, FIORENTINA, Verona

In maiuscolo le gare in trasferta