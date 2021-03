Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 09.50 – Genoa, Ballardini parla del suo ritorno – Davide Ballardini racconta il suo ritorno al Genoa in un’intervista a Il Secolo XIX. Le sue parole

Ore 09.30 – Napoli, difficoltà per il rinnovo di Insigne – La Gazzetta dello Sport riporta una distanza tra le parti: Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto un contratto da 3 milioni di euro ma il calciatore vorrebbe almeno partire dalle cifre attualim, ovvero 4,5 milioni di euro. Parti distanti al momento sulla questione.

Ore 09.10 – Cagliari, il futuro di Nainggolan – Per Radja Nainggolan il prestito scadrà a giugno, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il ninja sarà fondamentale questo finale di stagione.

Ore 08.50 – Sampdoria, parla Quagliarella – Fabio Quagliarella racconta la sua ossessione per il gol a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole

Ore 08.40 – Juventus, Dybala segue Sarri? L’indiscrezione sulla Joya – Come scrive La Gazzetta dello Sport quasi sicuramente la Juve ragiona sulla possibilità di andare in scadenza. La priorità è quella di non perderlo a zero Se Maurizio Sarri torna sulla panchina, magari all’estero, Paulo potrebbe ritrovare proprio il tecnico

Ore 08.20 – Muriel Inter: Conte potrebbe pensare al tridente – La Gazzetta dello Sport riporta l’interesse dell’Inter per il colombiano e immagina il suo possibile ruolo nella squadra di Conte: da non scartare l’ipotesi che vede i nerazzurri con il tridente, con Muriel insieme a Lautaro Martinez e Lukaku.