Cagliari, Ceppitelli: «Salvezza? Siamo convinti di potercela fare»

Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha parlato sulle pagine de L’Unione Sarda della stagione dei rossoblù e non solo. Le sue dichiarazioni.

STAGIONE DIFFICILE – «Sì, ho vissuto questa situazione in diversi campionati, ma oggi la sensazione è totalmente differente, la classifica è preoccupante ma abbiamo la forza per venirne fuori. Siamo esperti, c’è la convinzione di farcela. Certo, la sconfitta a La Spezia ha complicato le cose, ma daremo il massimo per rimediare».

DI FRANCESCO E SEMPLICI – «Di Francesco aveva un’idea di gioco ben precisa, ma con le nostre caratteristiche faticavamo a trovare la quadratura che lui ha sempre cercato. La bravura di Semplici è quella di saper cogliere i segnali che arrivano dalla squadra e cercare di far rendere tutti al meglio. Ha un carattere molto incisivo. È uno che infonde fiducia».

DIECI FINALI – «Non si possono fare calcoli, ma vi assicuro che è un obiettivo sincero, dobbiamo giocare tutte le gare con la stessa carica. Non ci possiamo permettere di sbagliare, con gli errori e gli approcci sbagliati dovremmo aver chiuso».

