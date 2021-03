Juventus, a rischio il riscatto di Morata: valutazioni in corso

Morata, a rischio il riscatto dall’Atletico Madrid: riflessioni in casa Juventus sul futuro dell’attaccante spagnolo

È ormai chiaro che Paratici non riscatterà Alvaro Morata subito per 45 milioni. Semmai verrà rinnovata la cessione temporanea di un altro anno, con un ulteriore esborso di 10 milioni, come da accordo con l’Atletico Madrid. Ma secondo la Gazzetta non è nemmeno così scontato che la Juve prolunghi il prestito.

È uno dei tanti dubbi che i bianconeri dovranno sciogliere per la prossima stagione. Dopo le fiammate iniziali, nonostante il feeling con CR7, è parso che lo spagnolo si sia fatto un po’ schiacciare dalle responsabilità.