Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.30 – Juve, rinnovo di Dybala in stand-by – Come rivela il Corriere di Torino, in queste settimane sono ripresi i contatti con diversi top club europei. La Joya piace al Psg (che potrebbe giocarsi la carta Icardi), al Barcellona, ma anche a Tottenham e Chelsea.

Ore 11.00 – Milan, Kalulu racconta la sua scelta – Pierre Kalulu, intervistato da Eurosport, racconta cosa lo ha spinto a scegliere il Milan. Le sue parole

Ore 10.30 – Roma, parla l’agente di Zaniolo – Claudio Vigorelli, intervistato da Tuttosport, glissa sul possibile flirt tra Zaniolo e la Juventus. Le sue parole

Ore 09.50 – Bologna, Palacio ancora titolare con l’opzione rinnovo – Il Corriere dello Sport lo mette tra i titolari per la gara contro il Crotone. Palacio, poi, potrebbe rinviare il ritiro di un anno: in questo caso, il Bologna non sarebbe restio a proporgli un rinnovo per fargli chiudere la carriera all’ombra delle due torri.

Ore 09.10 – Sampdoria, si torna in bolla: il positivo è un collaboratore di Ranieri – La Sampdoria è rientrata in bolla a seguito della positività al Coronavirus di un collaboratore del tecnico Claudio Ranieri.

Ore 08.40 – Inter, Radu sostituisce Handanovic: l’ultima gara un anno e tre mesi fa – La Gazzetta dello Sport ricorda come siano passati un anno e tre mesi dall’ultima gara disputata da Radu (col Genoa contro l’Inter, ironia della sorte). L’unica presenza in nerazzurro, invece, risale al 2016 e il destino ci rimette lo zampino perchè si giocò, come questa volta, contro il Sassuolo.

Ore 08.30 – Vlahovic si racconta – Dusan Vlahovic si racconta e parla del paragone con Zlatan Ibrahimovic e del rapporto con Rocco Commisso: le sue dichiarazioni a Il Corriere dello Sport.